Segundo declarações do seu agente à AFP, Anna Karina morreu ontem, vítima de cancro, acompanhada do seu marido, o realizador norte-americano Dennis Berry.

Conhecida por ser uma das figuras da "Nouvelle Vague" do cinema francês, Hanna Karin Barke Bayer, batizada Anna Karina em Paris por Coco Chanel, notabilizou-se principalmente pelos papéis que representou nos filmes do realizador Jean-Paul Godard, incluindo "Pedro, o Louco", de 1965.

Nascida na Dinamarca, Karina foi para Paris ainda na adolescência para tentar ser atriz, apanhando boleias até chegar à capital francesa. Lá, começou uma carreia bem sucedida de modelo, até Godard reparar nela enquanto passeava nos Campos Elísios.

Juntamente com Godard, com quem também viria a ter uma relação amorosa, rodou sete filmes, incluindo "Uma Mulher é uma Mulher", de 1961, que lhe valeu um Urso de Prata por melhor atriz no festival de cinema de Berlim.

Para além da sua carreira como atriz, Karina experimentou também a escrita, publicando quatro livros, a realização, sendo responsável por "Vivre ensemble" de 1973, e a música, gravando sucessos como "Sous Le Soleil Exactement" e "Roller Girl", com Serge Gainsbourg.

Karina foi convidada para participar na edição deste ano do festival IndieLisboa no âmbito de uma retrospetiva a si dedicada, mas a atriz acabou por cancelar a vinda por razões de saúde.

"Hoje, o cinema francês ficou órfão. Perdeu uma das suas lendas", reagiu o ministro da cultura francês Franck Riester, na rede social Twitter.