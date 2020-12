A colisão entre quatro veículos ligeiros causou um morto e três feridos, um dos quais com gravidade. A A1 está cortada ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse hoje fonte da GNR. O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul da A1.

O acidente entre quatro veículos ligeiros ocorreu pelas 19:00. No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

O ator e cantor Ivo Lucas, de 30 anos, também seguia na viatura e foi transportado para o hospital com ferimentos graves. De acordo com a TVI24, o cantor apresenta uma fratura exposta no braço.

Sara Carreira é a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes. À semelhança do pai e dos irmãos — Mickael e David Carreira — Sara Carreira tornou-se um fenómeno nas plataformas de streaming.

No final de 2018 Sara Carreira lançou uma música com o irmão, David Carreira, e em fevereiro de 2019 lançou o seu primeiro single “Vou ficar“, que atingiu mais de dois milhões de visualizações no YouTube e milhares de reproduções no Spotify.

Sara Carreira editou em 2019 o seu primeiro EP, “Metade”. “Ao longo destes anos, enquanto estava a compor e a trabalhar no EP, aos poucos fui passando por algumas situações onde acabei por me refugiar na música. Cada música tem um traço meu e é um pedaço da minha história. Por esse motivo, sinto que este EP acabou por se tornar o meu reflexo, a minha metade”, contou nesse ano ao SAPO MAG.

A cantora tinha lançado recentemente a sua primeira coleção de roupa, juntamente com a estilista Micaela Oliveira.