André Freire era professor de Ciência Política no ISCTE e comentador da RTP para assuntos internacionais.

A notícia do óbito foi avançada pela estação pública de televisão, que André Freire "foi sujeito a uma intervenção cirúrgica a um ombro no Hospital da Luz, em Lisboa. No pós-operatório, contraiu uma infeção e foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, onde acabou por morrer."