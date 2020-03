Nome fundamental da música experimental e industrial da segunda metade do século XX, o artista nascido Neil Megson, em 1950, recusava uma visão binária do género e dizia-se em “guerra total” com a cultura vigente desde o começo da sua carreira, em 1968. Um ano depois criou o conjunto COUM Transmissions com a então companheira Cosey Fanni Tutti.

As atuações da dupla eram “caóticas, sem harmonia, sem ensaios” e, como recorda o jornal The Guardian, chegaram a cantar preventivamente “Off, Off, Off” (“Fora, fora, fora”), num concerto em que abriram para Hawkwind, já a contar com uma resposta negativa do público.

Em palco, os espetáculos chegavam a envolver sexo explícito, masturbação e automutilação, bem como confrontos violentos com o público, o que levou a que políticos conservadores os classificassem de “destruidores da civilização”, lembra a BBC.

Em 1975, P-Orridge e Tutti fundaram Throbbing Gristle, numa altura em que já contavam com a atenção de pessoas como o radialista John Peel, responsável pela divulgação de inúmeros nomes da música extrema no Reino Unido e fora dele.