A romancista morreu tranquilamente na sua casa no domingo, após uma curta doença, “rodeada de entes queridos até ao fim”, refere a editora HarperCollins, citada pelo The Guardian.

Taylor Bradford publicou o seu 40.º romance em 2023, o terceiro da sua saga familiar vitoriana "House of Falconer". As vendas acumuladas dos seus livros ao longo da sua vida atingiram mais de 91 milhões de exemplares.

As suas obras foram publicadas em mais de 40 línguas e em 90 países.

Taylor Bradford começou a sua carreira como dactilógrafa no Yorkshire Evening Post, tendo mais tarde sido promovida a repórter. Chegou a ser a primeira editora feminina do jornal, antes de se mudar para Londres aos 20 anos, onde trabalhou para o Woman's Own e o London Evening News. Uma coluna sobre decoração de interiores que escreveu foi distribuída por 183 jornais.

No que diz respeito aos romances, muitos acompanham jovens mulheres de origens humildes que têm sucesso através de anos de trabalho árduo. “Escrevo sobre mulheres comuns que alcançam o extraordinário”, referiu.

Num prefácio à edição do 40.º aniversário de "A Woman of Substance", a apresentadora de televisão e autora Fern Britton escreveu que Taylor Bradford, através da protagonista Emma Harte, tinha “criado uma heroína que inspirou mulheres nas últimas quatro décadas - inspirou-as a serem corajosas, a quebrarem regras e a seguirem os seus sonhos”.