"É devastador", disse a fonte à AFP por e-mail, confirmando informações do site TMZ de que Charlbi foi vítima de uma doença repentina num hospital de Nova Iorque. Não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte.

No filme "Triangle of Sadness", do sueco Ruben Östlund, Charlbi intepretou a top model e influencer "Yaya", obcecada pela sua imagem e a sua carreira.

A atriz nasceu em 5 de fevereiro de 1990, na Cidade do Cabo, África do Sul, e começou a trabalhar como modelo aos 6 anos, antes de iniciar a carreira de atriz, aos 20 anos, com dois filmes sul-africanos.

Em 2017, Charlbi atuou no filme de terror americano "Don't Sleep", e, no ano seguinte, em "An Interview with God".