"É com grande pesar e uma tristeza desoladora para nós e para milhões de fãs pelo mundo que anunciamos que o nosso cliente David Prowse morreu com 85 anos", anunciou o seu agente, Thomas Bowington, citado pelo The Guardian.

A informação foi divulgada hoje na página do Facebook dedicada ao ator, onde o agente Thomas Bowington recordou que embora “Dave", como era conhecido, tenha ficado famoso por interpretar vários monstros, para ele e para todos aqueles que o conheciam e trabalharam com o ator “ele era um herói".

“É uma perda que dói no coração de milhões de fãs em todo o mundo”, escreveu.

Segundo a edição 'online' do jornal The Guardian, o ator foi escolhido por George Lucas durante a audição para os papéis de Vader e Chewbacca devido ao seu físico atlético, tendo o produtor cinematográfico lhe dado a escolher entre os dois papéis.

De acordo com o jornal, o ator, natural de Bristol, nascido em 1935, no Reino Unido, acabou por escolher vestir a pele de Vader e quando questionado sobre qual o motivo respondeu “toda a gente se lembra do vilão”.

No entanto, apesar de ser Prowse dar a constituição física a Vader, não foi ele que lhe emprestou a voz — apesar de ter gravado as suas falas no estúdio —, tendo essa honra ficado a cargo do ator James Earl Jones. Prowse também foi injustiçado ao não se a sua cara a revelada quando o vilão retirou o capacete no terceiro filme da saga, "O Regresso do Jedi", de 1983, tendo sido o ator Sebastian Shaw a fazê-lo.

O ator, antigo atleta de levantamento de pesos — foi amigo de figuras como Arnold Schwarzenegger —, protagonizou diversos papéis como monstro, mas aquele de que mais se orgulhou foi de desempenhar uma campanha de segurança rodoviária enquanto o "Green Cross Man", o que lhe valeu um título da Ordem do Império Britânico em 2000.