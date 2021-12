Luís Costa nasceu em Setúbal, em 1977, cidade onde aos 17 anos começou a carreira de DJ, que acabou por o levar a vários palcos nacionais e internacionais.

Em dezembro de 2019 foi diagnosticado com uma leucemia e ao longo últimos dois anos foi partilhando, através da rede social Instagram e, mais recentemente, em livro, a luta que travou “pela vida”.

Foi a propósito do lançamento do livro “Ao Vivo”, biografia escrita a quatro mãos com a jornalista Ana Ventura, que o DJ (e um responsáveis pela editora e promotora Bloop Recordings) falou com o SAPO24.

"Ao Vivo" é uma história em três capítulos. A do Luís Costa, a do DJ Magazino e a da luta — luta pela vida e não contra a leucemia, como fazia questão de sublinhar. Narra o seu percurso, da infância e juventude, em Setúbal, aos corredores dos hospitais.

Poucas semanas depois do lançamento, Luís Costa iniciou mais um ciclo de quimioterapia. Numa publicação recente no Instagram, o DJ contava que tinham sido "três semanas arrasadoras".

O resultado ficou "ficou aquém" do desejado pelos médicos. Mas "ao menos a doença regrediu um pouco e deu-me mais um balão de oxigénio para as próximas semanas", contou nessa publicação. No entanto, Magazino mantinha a esperança no aparecimento de "alguma nova terapia".

Com "Ao Vivo", Magazino quis ajudar duas instituições, a Associação Portuguesa contra a Leucemia e a Heal Me, doando os lucros provenientes dos direitos de autor.