George Bush, o 41º presidente americano que exerceu um único mandato entre 1989 e 1993, morreu esta sexta-feira, aos 94 anos.

Bush morreu pouco depois das dez horas da noite de sexta-feira nos Estados Unidos (04:00 de sábado em Lisboa), cerca de oito meses após a morte de sua esposa, Barbara Bush.

Este ano, George Bush já tinha estado por mais que uma vez internado, nomeadamente após a morte da mulher, Barbara Bush, a 17 de abril, com 92 anos. O ex-presidente sofria de doença de Parkinson.

George e Barbara Bush tiveram seis filhos, entre eles George W., que foi presidente por dois mandatos entre 2001 e 2009, e Jeb, ex-governador da Flórida, candidato nas primárias republicanas de 2016.

Com mais de 40 anos de serviço público, George Bush foi eleito presidente em 1989, tendo estado na Casa Branca um único mandato. Republicano, era um piloto condecorado que combateu na Segunda Guerra Mundial, tendo o seu avião sido abatido no Pacífico em 1944. Além de um herói da Segunda Guerra Mundial, foi congressista do Texas, diretor da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan, o presidente a quem sucedeu.

O 41.º Presidente dos Estados Unidos serviu de 1989 a 1993 e oito anos depois assistiu à tomada de posse do seu filho George W. Bush, que se tornou o 43.º Presidente.

George H.W. Bush viu sua popularidade aumentar no período da Guerra do Golfo em 1991, mas esse capital desapareceu num período de recessão breve, mas profunda. O republicano acabou por ser derrotado pelo democrata Bill Clinton, quando procurava assegurar um segundo mandato.

Bush tinha sido internado no hospital com uma infeção no sangue em 23 de abril, um dia após o funeral da mulher, tendo ali permanecido durante 13 dias. Voltou a ser hospitalizado em maio, indicando pressão baixa e fadiga uma semana depois de chegar ao Maine para passar o verão.

Acabou por ter alta alguns dias depois e comemorou seu aniversário em 12 de junho - fazendo história, ao tornar-se o primeiro ex-Presidente a atingir a idade de 94 anos.