Ivana Trump, a primeira mulher do ex-Presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, e mãe dos seus três filhos mais velhos, Donald Jr, Ivanka e Eric, morreu esta quinta-feira aos 73 anos.

A notícia foi avançada pelo próprio Donald Trump na rede social que criou, Truth Social: “É com muita tristeza que informo a todos aqueles que a amavam, que são muitos, que Ivana Trump faleceu na sua casa em Nova Iorque".

“Era uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora. O seu orgulho e alegria eram os seus três filhos... Ela estava tão orgulhosa deles, como todos nós estávamos tão orgulhosos dela. Descanse em paz, Ivana!”, escreveu o antigo presidente.

Num comunicado, a família Trump recordou Ivana como uma mulher que "fugiu do comunismo e abraçou os Estados Unidos" e “que transmitiu aos seus filhos coragem e resistência, compaixão e determinação".

"A nossa mãe era uma mulher incrível - forte nos negócios, uma atleta de classe mundial, uma beleza radiante, mãe e amiga carinhosa", refere ainda a família Trump a propósito de Ivana, "uma sobrevivente" que deixou três filhos e dez netos.

Ivana Zelnickova nasceu em 1949 na cidade Gottwaldov (ex-Checoslováquia), no antigo Bloco de Leste comunista, emigrando mais tarde para os Estados Unidos.

O casamento entre Donald Trump e a empresária e modelo Ivana durou 15 anos e o casal foi proeminente na alta sociedade de Nova Iorque durante a década de 1980.

Separaram-se depois de Donald Trump se juntar a Marla Maples, com quem viria a casar, numa união de que nasceu Tiffany Trump.

O ex-presidente celebrou ainda um terceiro casamento, com a também ex-modelo Melania Trump, sua atual mulher e ex-primeira-dama, mãe do seu quinto filho, Barron.

Com o passar dos anos, Ivana normalizou as suas relações com Donald Trump, e, segundo escreveu num livro de 2017, ambos falavam uma vez por semana.

Ivana disse ao New York Post em 2016, ano da eleição de Trump como 45º presidente dos Estados Unidos, que era ao mesmo tempo uma apoiante e uma conselheira do ex-marido.

“Sugiro algumas coisas” a Donald Trump, disse ela ao jornal. “Falamos antes e depois das aparições públicas dele e ele pergunta-se o que eu acho”.

Segundo Ivana, o seu principal conselho era que Donald “estivesse mais calmo”.

“Mas Donald não pode ficar calmo (...) ele é muito franco, diz as coisas como são”, referiu ainda Ivana acerca do ex-marido.