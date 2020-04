"Amigos, Hoje é um dia muito triste para todos nós. José Baltazar, baixista dos Tarantula até 1991, faleceu. o Zé ficará para sempre nos nossos corações", lê-se na mensagem publicada na página oficial da banda de heavy metal portuguesa.

As causas de morte não foram divulgadas, nem a data da morte, sendo que a banda anunciou o falecimento ontem, dia 25 de abril.

José Baltazar integrou a formação da banda de Valadares em 1985, ano em que mudou de nome, de Mac Zac para Tarantula. O baixista participou na edição dos dois primeiros álbuns do grupo, "Tarantula", de 1987, e "Kingdom of Lusitania", lançado em 1990.

No seu currículo consta também a participação no álbum "Gemini", lançado em 2003 por Paulo Barros, guitarrista e líder dos Tarantula em conjunto com o seu irmão, o baterista Luís Barros.

"Era um grande músico, um feroz trabalhador e alguém que estava sempre disponível para ajudar. Descansa em paz", termina a nota.