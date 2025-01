"É com profundo lamento que a ULS Almada-Seixal confirma o falecimento da jovem", refere uma breve nota do Hospital Garcia de Orta, onde a jovem estava internada em estado crítico desde a data do acidente. O ‘site’ Surf Total adianta que a jovem terá morrido na segunda-feira.

Segundo um comunicado divulgado no sábado à noite pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) foi recebido às 13:30 um alerta para um acidente com uma surfista que terá tido problemas no mar, durante uma aula numa praia na Costa da Caparica.

Depois do alerta, os meios de socorro à chegada ao local verificaram que “a jovem tinha sido resgatada pelos nadadores-salvadores para o areal da praia, tendo iniciando de imediato manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que prosseguiram com as manobras”, tendo a jovem sido transportada depois para o hospital Garcia de Orta.