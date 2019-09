O julgamento aconteceria na Alemanha em função do estado de saúde do acusado, mas dado a sua morte, Christina Pannek indicou que o processo em curso "foi anulado".

Perante a morte de Münter, Marguerite-Marie Béghin, filha mais velha de uma das vítimas do massacre de Ascq, diz que justiça já não será feita. "Este julgamento, não o queríamos com um espírito de vingança, mas sim para nos exprimirmos, para testemunharmos, para falar sobre as vítimas e o nosso sofrimento, disse a mulher, que tinha sete anos de idade quando ocorreu o evento e que, desde então, acorda "todas as manhãs a pensar no massacre".

Ocorrido na madrugada entre 1 e 2 de abril de 1944, o massacre de Ascq foi perpetrado por retaliação ao descarrilamento de um comboio que carregava 350 tropas das SS.

Tendo o processo relacionado com as suas ações no massacre sido iniciado em 2013, na Alemanha, em 2018 um tribunal descontinuou os procedimentos ao considerar que Münter já tinha sido condenado num tribunal militar em França em 1949 e que, por isso, não poderia voltar a julgado.

Apesar das condenações de que foi alvo, Münter nunca foi preso e pôde continuar a sua vida enquanto carteiro na Alemanha, apesar de manter simpatias com a ideologia nazi. O jornal francês recorda que, em novembro 2018, o ex-SS participou num comício do partido neo-nazi NPD no estado da Turíngia, onde foi recebido como um herói.