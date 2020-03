O antigo atleta tinha 71 anos e foi uma das mais emblemáticas figuras do boxe portista e nacional, como atleta e como treinador.

"Vimos por este meio informar que o boxe nacional está de luto", refere a Federação Portuguesa de Boxe numa nota publicada no seu site.

"Recebemos a triste notícia de que o nosso Mário Lino, antiga gloria do boxe nacional, detentor de uma carreira ao nível de atleta e treinador ao longo de vários anos, faleceu hoje vitima de doença Covid-19", pode ler-se no comunicado.

A Federação Portuguesa de Boxe e do Boxe Nacional envia à sua família e amigos "sinceros sentimentos".

"A todos da família do boxe, agradecemos que prestem a sua última homenagem a um dos atletas e treinador mais antigos da modalidade".

De acordo com o Jornal de Notícias, Mário Lino encontrava-se internado no hospital de São João, no Porto, desde a semana passada.