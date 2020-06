Ainda estudante, esteve ligado ao Movimento de Renovação da Arte Religiosa, em cuja fundação participou, conjuntamente com Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas e outros criadores, e a sua tese de arquitetura foi o projeto da Igreja Paroquial de Paço de Arcos.

Também é da sua autoria o projeto da Igreja de Moscavide, com uma fachada cerâmica de Cargaleiro, peças escultóricas de Lagoa Henriques, e pictóricas de José Escada.

Ao longo de décadas, foi coautor de numerosos projetos no âmbito da sua sociedade de arquitetos, assinando, entre outros, o da renovação do Museu Nacional de Arte Antiga, e o de um condomínio privado no Centro Histórico de Lisboa, na zona da Academia das Ciências, a que em 1990 foi atribuído o Prémio Valmor.

Também assinou a reabilitação e reconversão do Convento das Bernardas, em Lisboa, e a renovação parcial dos Paços do Concelho de Lisboa, após o incêndio de 1995, projeto que teve a colaboração, no campo das artes plásticas, do pintor Jorge Martins.

Para a Expo'98, foi coautor do projeto do edifício administrativo, galardoado com uma menção honrosa do Prémio Valmor.

Na Fundação Medeiros e Almeida - criada em 1973 pelo empresário António de Medeiros e Almeida, seu tio, com o objetivo de conservar e expor ao público as coleções de arte que detinha - João de Almeida exerceu os cargos de administrador e de consultor museográfico.

Ao seu gabinete de arquitetura se deve a montagem de algumas exposições que marcaram o circuito português, como a dedicada à pintura de Josefa de Óbidos, na Galeria D. Luís, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, em 1991, "Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco"; a mostra "No Tempo das Feitorias: A arte portuguesa na época dos Descobrimentos", no Museu Nacional de Arte Antiga, em 1992; e o "Triunfo do Barroco", que abriu o Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém, em 1993, depois de ter estado na Europália, em Bruxelas, em 1991, e que seguiria para a National Gallery of Art, em Washington, no final daquele ano.

Antes de optar pelos estudos de arquitetura, cursou pintura, na Escola de Belas Artes de Lisboa e, na área do desenho, foi discípulo dos mestres Leopoldo de Almeida e, depois, de Lagoa Henriques.

Tinha ainda sido discípulo do professor Frederico George, que, na década de 1950, abria as portas do seu atelier a jovens que, à margem da escola, quisessem iniciar-se na pintura.

Décadas mais tarde, dedicou-se ao desenho e à pintura a pastel seco, sobre papel, executando peças de grande formato, predominantemente a preto e branco, em que a temática era dominada sobretudo pela paisagem da orla costeira portuguesa, com árvores, grandes pinheiros dobrados pelo vento, falésias, mar e nuvens, como protagonistas.

Na década de 1990, expôs na Galeria Antiks Design, em Lisboa, na Biblioteca Municipal de Ponte de Sor, na ZI-ZI Gallery, Mayfair, em Londres, e na New Age Gallery, em Pequim.