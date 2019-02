O ator britânico Albert Finney morreu hoje, aos 82 anos, informou a família.

O ator "faleceu pacificamente após uma curta doença, e com as pessoas mais próximas ao seu lado", disse o porta-voz.

Albert Finney recebeu quatro indicações ao Óscar de melhor ator, pelas participações em "Tom Jones" (1963), "Um Crime no Expresso do Oriente" (1974), "O Companheiro" (1983) e "Debaixo do vulcão" (1984), e ganhou três Globos de Ouro.

Também foi indicado como melhor ator secundário pelo seu trabalho em "Erin Brockovich" (2000), protagonizado por Julia Roberts.

Entre seus filmes mais recentes estão "O Grande Peixe (2003), "Ultimato" (2007) e "Skyfall" (2012).

O ator cresceu em Manchester, no noroeste da Inglaterra, e estudou na Royal Academy of Dramatic Art.

Deu os seus primeiros passos no teatro, participando em peças de William Shakespeare e, ao longo da sua carreira, combinou o cinema com os palcos.