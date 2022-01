Foi o gabinete do xerife de Orange County que confirmou através da rede social Twitter que Bob Saget foi encontrado morto no seu quarto no hotel Ritz-Carlton em Orlando, no estado da Florida, este domingo.

Ainda não foi determinada a causa de morte, sendo que as autoridades adiantam que não encontraram sinais de utilização de drogas ou de crime no quarto de hotel.

Segundo adianta o The Guardian, Saget encontrava-se em plena digressão do seu espetáculo de stand-up comedy, tendo atuado em Jacksonville, também na Flórida no sábado à noite.

O comediante e ator celebrizou-se pelo sua participação na série de televisão "Full House" (em Portugal tem o nome "Que Família!") em emissão de 1987 até 1995, na qual assume o papel principal do viúvo Danny Tanner, que pede ao seu cunhado para ajudá-lo a criar os seus três filhos.

No seu currículo, Saget tinha também o seu papel como anfitrião do programa "America’s Funniest Home Videos" e a sua participação nas séries "Entourage" e "Louie" — em que encarnou uma versão parodiada de si mesmo — e em "Foi Assim que Aconteceu", na qual dá a voz de narrador.

Em paralelo à sua presença em televisão, Saget contrapôs a sua faceta de pai de família com a sua carreira na comédia, caracterizada pelos seus espetáculos de humor provocadores. O comediante escreveu também um livro de memórias e embarcou numa digressão de comédia a apontar a essas duas facetas em conflito, sendo que ambos os projetos se chamaram "Dirty Daddy".