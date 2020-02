Reeleito por duas vezes para a presidência desse município do litoral do distrito de Coimbra, João Ataíde desempenhou ainda, entre 2014 e 2019, o cargo de presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, a maior do país, que reúne 19 autarquias.

Depois de ter sido representante do Ministério Público da Comarca de Idanha-a-Nova (distrito de Castelo Branco) e juiz auxiliar de Porto de Mós (Leiria), João Ataíde exerceu funções na Comarca de Celorico da Beira (Guarda) e no Tribunal Judicial de Aveiro.

Entre 1991 e 2002, exerceu as funções de juiz para o Círculo Judicial da Figueira da Foz, assumindo, depois, o cargo de diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária de Coimbra, sendo em 2004 nomeado diretor nacional adjunto da mesma polícia no Porto.

Regressou, no ano seguinte, à Figueira da Foz, onde foi nomeado juiz auxiliar para o Tribunal da Relação de Coimbra e, em 2007, juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto. Em 2008, passou para o Tribunal da Relação de Coimbra, onde se manteve até concorrer à presidência da Câmara da Figueira da Foz.

Em abril de 2019, durante o seu último ato autárquico, João Ataíde sublinhou que a sua decisão de integrar o Governo fechou "um ciclo duro, mas estimulante", de dez anos de presidência de câmara, em que saiu com "sentido de dever cumprido".

"Com a mesma ponderação e responsabilidade com que abracei o desafio [autárquico], decidi aceitar o convite para continuar a servir a causa pública na administração central, na certeza de que a equipa que me acompanhou está em condições de assegurar a continuidade de uma gestão [municipal] competente, transparente e rigorosa", declarou, na altura, depois de ter sido nomeado secretário de Estado do Ambiente, após a demissão de Carlos Martins na sequência do chamado ‘familygate’.

O ministro do Ambiente lamentou já a morte do ex-secretário de Estado do Ambiente, elogiando a "excecional capacidade profissional e política" e a "dedicação à causa ambiental". O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou-se chocado com a morte de um homem de quem só pode "dizer bem".

*Com Lusa