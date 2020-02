O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, decretou dois dias de luto municipal, a cumprir hoje e sábado, pela morte do ex-presidente João Ataíde, anunciou hoje o município.

Em nota publicada na rede social Facebook, o município da Figueira da Foz anuncia os dois dias de luto municipal e manifesta "grande pesar" pela morte, "esta madrugada", de João Ataíde, magistrado, ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e deputado do PS na Assembleia da República.

Também o ministro do Ambiente lamentou a morte do antigo secretário de Estado: "O ministro, e todos no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, lamentam profundamente a morte do dr. João Ataíde. Todo o seu percurso como magistrado, como presidente da Câmara da Figueira da Foz e como secretário de Estado do Ambiente foi um exemplo de serviço público", lê-se numa nota assinada por João Pedro Matos Fernandes, em que apresenta condolências à família.

Matos Fernandes considerou ainda que o antigo governante "deu provas de uma excecional capacidade profissional e política e de dedicação à causa ambiental.

Líder parlamentar do PS destaca João Ataíde como “homem de causas” e “grande político”

A líder parlamentar do PS recebeu hoje com "surpresa" e "profunda tristeza" a notícia da morte do deputado socialista, destacando-o como "um homem de causas, humanista" e "um grande político" com "imensa riqueza cultural".

"O Grupo Parlamentar do PS recebeu com surpresa e com grande tristeza a notícia da morte de João Ataíde, que ainda nesta quinta-feira esteve nos trabalhos em plenário da Assembleia da República com saúde e sempre com um sorriso aberto", declarou à agência Lusa Ana Catarina Mendes.

"Neste momento, quero destacar a importância de João Ataíde como homem de causas, de cultura e um humanista com apurado sentido de humor. É esta a imagem que deve ficar de João Ataíde como político, como homem e como cidadão ativista pela melhoria do seu país", afirmou a presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Nas declarações que fez à agência Lusa, Ana Catarina Mendes salientou também que João Ataíde, no Grupo Parlamentar do PS, exercia funções nas comissões de Assuntos Constitucionais, de Defesa e (como suplente) na de Ambiente.

"Era o presidente da delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa (OSCE)", referiu a líder da bancada socialista, numa alusão "à particular apetência" de João Ataíde para as questões da segurança.

"João Ataíde era um homem de uma riqueza cultural imensa e de várias valências que permitiam fazer dele um grande homem e um grande político", acrescentou.

Rui Rio chocado com a morte de deputado do PS João Ataíde

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou-se hoje chocado com a morte do deputado, homem de quem só pode "dizer bem".

"Estou chocado com o falecimento de João Ataíde das Neves. Ainda ontem [quinta-feira] participou normalmente nos trabalhos parlamentares. Um homem que tive o prazer de conhecer quando foi diretor da PJ no Porto e de quem só posso dizer bem", escreveu Rui Rio na sua conta no Twitter, em que também apresenta "sentidos pêsames à família e ao PS".

Secretário-geral adjunto do PS manifesta pesar pela morte do deputado João Ataíde

O secretário-geral adjunto do PS manifestou hoje o seu pesar pela morte do deputado socialista, considerando que foi "um profundo humanista" e "servidor do interesse público".

Numa nota enviada à agência Lusa, José Luís Carneiro refere que teve a "honra de conhecer o João Ataíde como presidente da Câmara da Figueira da Foz e da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, secretário de Estado do Ambiente e como deputado".

"Pude conhecer um profundo humanista, dedicado servidor do interesse público e cidadão muito atento à vida das instituições do seu país. Com ele fiz uma amizade. À família e amigos deixo uma palavra de solidariedade e pesar", escreveu José Luís Carneiro.

Também a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), em nota enviada à agência Lusa, manifestou hoje o seu "profundo pesar" pelo falecimento de João Ataíde das Neves, antigo presidente daquela entidade entre 2014 e 2019.

"É com profunda tristeza que a CIM Região de Coimbra assinala a sua morte, salientando a dimensão humana e profissional que sempre definiram o Dr. João Ataíde das Neves, transmitindo o mais sentido pesar à família e amigos", refere o comunicado.

Na nota, o presidente da CIM/RC e autarca de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, destaca "o enorme contributo que o Dr. João Ataíde das Neves deu a esta Região enquanto responsável da CIM Região de Coimbra e enquanto presidente do Município da Figueira da Foz".

"Todos sentiremos profundamente a sua ausência", acrescenta.

João Ataíde, 61 anos, morreu durante a madrugada em Coimbra, de doença súbita. O deputado tinha regressado de Lisboa na quinta-feira, após a votação no Parlamento do projeto do PS sobre a despenalização da eutanásia, em que se absteve.

Antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cidade onde nasceu a 03 de maio de 1958, João Ataíde ocupou o cargo durante uma década e renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Setor Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, João Ataíde das Neves era juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, em licença sem vencimento desde que, em 2009, se candidatou à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, como independente, pelas listas do PS.

Reeleito por duas vezes para a presidência desse município do litoral do distrito de Coimbra, João Ataíde desempenhou ainda, entre 2014 e 2019, o cargo de presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, a maior do país, que reúne 19 autarquias.