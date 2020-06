"Carlos Ruiz Zafón, Barcelona, 1964 - Los Angeles, 19 de junho de 2020", lê-se na página dedicada ao autor no portal da editora espanhola Planeta. O escritor catalão morreu esta quinta-feira em Los Angeles, cidade onde residia. Tinha 55 anos e lutava contra um cancro desde 2018.

"Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta, que conheceu e trabalhou com o escritor durante 20 anos, durante os quais se forjou uma amizade que transcende o profissional", lê-se no comunicado. Zafón morreu, mas continuará muito vivo "através dos seus livros", conclui a editora.

Nascido em Barcelona a 25 de setembro de 1964, Carlos Ruiz Zafón, que se iniciou em 1992 no “estranho ofício de romancista”, como costuma dizer, conquistou o público e a crítica com “A Sombra do Vento”, finalista do Prémio de Romance Fernando Lara 2001 e do Prémio Llibreter 2002, eleito o Melhor Livro de 2002 pelos leitores do jornal La Vanguardia, traduzido para mais de 40 línguas e com mais de 6,5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo desde o lançamento, em 2001.

Em “O Jogo do Anjo” (2008), Zafón regressou ao cemitério dos livros esquecidos de “A Sombra do Vento” e vendeu nesse ano, só em Espanha, um milhão de exemplares. Mais tarde completaria a tetralogia com "O Prisioneiro do Céu" e "O Labirinto dos Espíritos".

Vivia em Los Angeles, na Califórnia, para onde se mudou na década de 90. Para além de livros escrevia argumentos para filmes.