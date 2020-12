O estilista francês Pierre Cardin, visionário do mundo da moda e pioneiro do prêt-à-porter (pronto a vestir), faleceu esta terça-feira no hospital americano de Neuilly, a oeste de Paris, anunciou a família à AFP.

Filho de imigrantes italianos, Cardin transformou-se num empresário mundialmente conhecido. Tinha 98 anos.