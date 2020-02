Morreu o escritor e ensaísta Pedro Baptista, comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto de 1820. Segundo o Jornal de Notícias, Pedro Batista terá sido vítima de doença súbita, esta madrugada, em casa, no Porto.

As Comemorações da Revolução Liberal do Porto começam hoje, 20 de fevereiro, na cidade. O presidente da Câmara, Rui Moreira, iria conduzir com Pedro Baptista, esta quinta-feira, uma visita exclusiva para a comunicação social à exposição “1820. Revolução Liberal do Porto”. O comissário iria também estar presente na inauguração oficial, esta tarde, às 18h.

Escreve o Público que o comissário das comemorações esteve ontem à noite na Assembleia Municipal do Porto. Esta manhã, a autarquia do Porto reagiu com consternação à notícia, que foi divulgada na visita prévia à exposição.

Esta exposição constitui o evento inaugural do programa das Comemorações da Revolução Liberal do Porto e aborda o primeiro ano desse processo que há 200 anos conquistou o país e ajudou a fundar o Portugal Moderno.

Pedro Baptista nasceu em Nevogilde, no Porto, em 1948. Licenciado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi investigador-coordenador no Instituto de Filosofia desta Faculdade e investigador-colaborador no Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica.

É o autor de várias obras, entre elas: Ao Encontro do Halley (ensaio, 1987), Sporá (romance, 1992), O Cavaleiro Azul (romance, 2001), Pessoas, Animais e Outros que Tais (narrações, 2006) e Centenário do Gabiru (estudo, 2007).