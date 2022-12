Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu hoje aos 82 anos. A informação foi adiantada pelo seu agente, Joe Fraga, à Associated Press.

O brasileiro, para muitos considerado o melhor jogador de futebol de sempre, lutava contra um cancro do colón e estava internado no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo desde o dia 29 de novembro, devido a um registo da "progressão da doença oncológica", o que obrigou o antigo atleta a necessitar cuidados médicos próximos relacionados com disfunções renal e cardíaca.

No dia 21 de dezembro, numa publicação nas redes sociais, uma das suas filhas, Kely Nascimento, escreveu que o “Natal em casa foi suspenso.

“Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá", detalhou.

créditos: DR | Instagram Keley Nascimento

Hoje, Kely Nascimento confirmou o óbito através de uma publicação no Instagram. "Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz".

O último boletim médico, divulgado na semana passada, indicava que Pelé apresentava uma "progressão" do cancro do cólon e que estava a receber tratamento para "disfunções renais e cardíacas", num quarto comum.

O ex-jogador foi internado inicialmente para uma reavaliação do seu tratamento por quimioterapia para este cancro, detetado em setembro do ano passado, e para tratar uma infeção respiratória provocada pela covid-19, segundo médicos e a sua família.

Os seus familiares negaram que fosse uma emergência, mas o estado de saúde do ex-jogador piorou com o passar dos dias.

O ex-craque acompanhou o Campeonato do Mundo do Qatar pela televisão do seu quarto de hospital, como mostraram várias fotografias das suas filhas.

Durante o Mundial, recebeu diversas homenagens e votos de melhoras de craques do futebol, como do francês Kylian Mbappé e do capitão inglês Harry Kane. Em Doha, a imagem de Pelé decorou vários prédios, com uma mensagem desejando-lhe uma rápida recuperação.

Pelé, que é considerado um dos grandes nomes do futebol mundial, venceu três Mundiais (1958, 1962 e 1970) dos cinco que o Brasil tem no palmarés, numa carreira em que apontou 650 golos, quase todos pelo Santos e pela ‘canarinha’.

Edson Arantes do Nascimento, o único futebolista a conseguir vencer três Mundiais, nasceu em Três Corações, no estado de Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940.