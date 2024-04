De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, os familiares de Roberto Cavalli comunicaram a morte aos amigos e conhecidos mais próximos.

Cavalli ficou conhecido pelos seus design exóticos. Designer de moda de estrelas dos anos 70 como Brigitte Bardot ou Sophia Loren, para quem criou visuais atraentes e 'reveladores', Cavalli continuou a seduzir celebridades das gerações mais recentes, desde Kim Kardashian a Jennifer Lopez.

Em 2019, o grupo DAMAC Properties adquiriu a aquisição do grupo de moda Roberto Cavalli.

Cavalli adorava Ferraris, charutos grandes e camisas justas abertas sobre um peito perpetuamente bronzeado. O italiano chegou a casar-se com uma finalista do Miss Universo, era dono de um helicóptero roxo e de uma quinta vinícola na Toscana. Entre os amigos incluíam-se Sharon Stone e Cindy Crawford, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A sua carreira também passou por pontos baixos, como na década de 1980, quando o seu estilo extravagante parecia ir contra o minimalismo então em voga.

Também se viu no centro de um longo julgamento na Itália por um caso de fraude fiscal, que terminou com a sua absolvição. A sua empresa também começou a registar prejuízos, obrigando-o a vender a maioria das ações em 2015.

Nascido em 15 de novembro de 1940 em Florença, capital mundial dos artigos de couro, Cavalli era conhecido pelos seus couros estampados e calças de ganga desbotadas.

Em 2012, contou no seu blogue como em 1970 foi convidado para uma festa e se viu cara a cara com o anfitrião, um estilista: querendo fazer boa figura, disse-lhe que estava a fazer estampas em couro. O estilista pediu-lhe que voltasse no dia seguinte com amostras e então Cavalli apressou-se em encontrar um couro macio e fino no qual estampasse padrões florais. O estilista foi conquistado e a carreira de Cavalli foi lançada.

Cavalli patenteou vários dos seus métodos, o que atraiu a atenção da casa de luxo Hermès e do estilista Pierre Cardin.

Na década de 1970, abriu uma butique em Saint-Tropez, um dos locais do 'jet set' na Riviera Francesa, e apresentou a sua primeira coleção em Paris.

Depois, regressou à sua cidade natal, onde apresentou as suas criações de 'jeans' de alta costura no sumptuoso cenário do Palácio Pitti. Em 2005, redesenhou o visual das Coelhinhas da Playboy, com uma versão 'leopardo'.

Apesar de tudo, a sua marca foi gradualmente confrontada com dificuldades financeiras ligadas ao aumento da concorrência das casas controladas pelos gigantes LVMH e Kering, e Cavalli deixou a direção artística do seu grupo em 2013.

Dois anos depois, o fundo Clessidra, com sede em Milão, comprou 90% do capital, mas não conseguiu conter as perdas.

Por fim, a Cavalli foi adquirida em novembro de 2019 pela Vision Investments, o fundo de investimento do magnata imobiliário de Dubai, Hussain Sajwani.