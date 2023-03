Nascido em Sheffield, no norte da Inglaterra, Mackey entrou nos Pulp — banda formada em 1978 e até então pouco conhecida — em 1989 e participou dos álbuns "Separations", "Different Class" e "His 'n' Hers", que incluem grandes sucessos do grupo, como "Common People".

“O nosso amigo e amado baixista Steve Mackey morreu esta manhã”, informou a banda pelo Instagram, a acompanhar uma fotografia do músico a escalar uma montanha dos Andes durante uma digressão pela América do Sul em 2012, “uma experiência mágica”.

“Steve era uma pessoa que tornava projetos realidade, na sua vida e para o grupo, e gostaríamos de pensar que ele está de volta a essas montanhas para a próxima etapa da sua aventura”, diz o texto.

A sua esposa, a estilista Katie Grand, através da conta de Mackey no Instagram que o baixista morreu "depois de três meses no hospital, a lutar com força e determinação ".

Depois da sua carreira nos Pulp, cujo último álbum data de 2013, Mackey colaborou na produção de artistas como Florence and the Machine e Arcade Fire.

Quando o vocalista dos Pulp, Jarvis Cocker, anunciou recentemente a digressão de festivais que a banda tem prevista para o próximo verão, Steve Mackey disse que não planeava participar porque queria "continuar com alguns projetos na música, no cinema e na fotografia".