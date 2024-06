Taylor Wily, ator conhecido pelo papel como Kamekona na série "Hawaii Força Especial", morreu aos 56 anos. Ainda não são conhecidas as causas da morte.

"T, como te disse muitas vezes, apaixonei-me por ti na primeira audição. Entraste com uma toalha na cabeça a limpar o suor e eu fiquei apaixonado. Encantaste-me e tornaste-te regular... no programa... e na minha vida. Eras da família. E vou sentir a tua falta todos os dias, irmão", escreveu Peter M. Lenkov numa publicação no seu Instagram onde mostra várias fotos com Taylor Wily.

Além de ator, Taylor Wily era também lutador de artes marciais, entre as quais sumo.

Nascido no Havai, Taylor era descendente de samoanos americanos.