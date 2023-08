De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, Toto Cutugno, nascido em 7 de julho de 1943, morreu esta terça-feira no hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado devido ao agravamento de doença prolongada.

O funeral de Toto Cutugno está marcado para quinta-feira, 24 de agosto, às 11h00, na Basílica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo, na viale Argonne 56, em Milão.

O cantor italiano contou com 15 participações no festival de Sanremo, com uma atuação histórica em 1990 ao lado de Ray Charles, e foi autor de sucessos apreciados no exterior, como é o caso de "L'Italiano", "Il tempo se ne va", "La mia musica", "Solo noi".

Além de cantou, Toto Cotugno foi ainda apresentador de televisão: em 1987 esteve à frente de uma edição de sucesso de "Domenica In".

Em 1990, foi o vencedor da Eurovisão e, em 2021, teve o prazer de passar o prémio aos Maneskin, que venceram o concurso com "Zitti E Buoni".