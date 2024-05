A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, considerou hoje que, um mês após entrar em funções, "o Governo acumulou equívocos, danças de cadeiras e más escolhas" e prometeu lutar contra o regresso do Serviço Militar Obrigatório.

Um dia após um comunicado do Governo referindo que não há qualquer intenção do executivo de reintroduzir o Serviço Militar Obrigatório, Mariana Mortágua voltou ao tema numa publicação colocada na sua conta na rede social X. “Se os centros educativos não reintegram os jovens, a solução não é a tropa. De trapalhada em recuo, fica à vista a tentação do regresso ao Serviço Militar Obrigatório. Estamos cá para o impedir”, escreve a coordenadora bloquista. A publicação surge um dia depois de o Governo ter explicitado que a ideia defendida pelo líder do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, numa iniciativa com jovens no fim de semana passado foi uma “hipótese meramente académica”, não existindo em preparação qualquer medida nesse sentido.