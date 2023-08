"Nós vimos os registos" do acidente, informou, por meio de um comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

"Se for confirmada, ninguém deveria ficar surpreso", afirmou, em alusão à possível morte de Prigozhin.

"A desastrosa guerra da Ucrânia levou um exército privado a marchar rumo a Moscovo, e agora aparentemente a isto", acrescentou.

O presidente americano, Joe Biden, referiu também não estar surpreendido com a notícia de que o chefe do grupo de mercenários russo Wagner possa ter morrido.

"Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou surpreso", disse Biden, acrescentando que "não há muita coisa que aconteça na Rússia que Putin não esteja por trás. Mas não sei o suficiente para saber a resposta".

Um jato executivo caiu hoje no norte de Moscovo matando 10 pessoas, e o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, consta na lista de passageiros, informaram as autoridades russas.

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer ocorrida na região de Tver, de acordo com a entidade em comunicado citado pela agência Tass, acrescentando que o nome Yevgeny Prigozhin foi incluído na lista de passageiros do voo.