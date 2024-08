Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam mais 779 mortes (+8,9%) do que em julho de 2023 e mais 268 mortes (+2,9%) do que em junho, sendo a covid-19 responsável por 304 (3,2%) das 9.528 mortes registadas e a causa de mais 28 óbitos do que em junho.

Somando os primeiros sete meses do ano, a mortalidade totalizou 71.210, mais 1.770 (2,5%) do que no mesmo período de 2023, segundo o INE.

As estatísticas mais recentes hoje divulgadas, relativas a junho, mostram uma diminuição dos nascimentos de 4,4% (menos 305) relativamente a igual mês de 2023, e de 5,9% (menos 415) face a maio passado, registando-se em junho 6.665 nados-vivos.

Nos primeiros seis meses do ano, o INE contabilizou 40.725 nascimentos, menos 688 (-1,7%) do que no mesmo período de 2023, mantendo-se negativo o saldo natural (diferença entre natalidade e mortalidade) acumulado, em -20.794, e agravando-se face ao primeiro semestre de 2023 (-19.138).

Já os casamentos em junho aumentaram 3,6% (mais 140) face a igual período de 2023, para um total de 3.976 casamentos, mais 362 casamentos (10%) do que em maio passado, destaca o INE.