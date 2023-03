O vídeo que surgiu nas redes sociais mostra então um soldado ucraniano, numa trincheira, sem armas, a fumar um cigarro. Ao mesmo tempo que diz "glória à Ucrânia" é baleado com armas automáticas, com o autor dos disparos a dizer "morra" ao mesmo tempo que descarrega a sua arma.

Sobre este caso, no seu já habitual vídeo diário, Volodymyr Zelensky referiu que "os ocupantes" mataram "um guerreiro que corajosamente lhes disse na cara: 'Glória à Ucrânia!'", prometendo reagir.

"Surgiu um vídeo dos ocupantes a matar brutalmente um guerreiro que, corajosamente, disse na cara deles: ‘Glória à Ucrânia!’. Quero que todos respondamos às suas palavras juntos: ‘Glória ao Herói! Glória aos Heróis! Glória à Ucrânia!'. Encontraremos os seus assassinos", salientou Zelenky.

De acordo com a BBC, o soldado morto será Tymofiy Shadura, que estava desaparecido desde 3 de fevereiro, tendo sido visto pela última vez perto da cidade de Bakhmut, no leste do país, cenário de violentos combates nos últimos meses. A sua irmã revelou à estação britânica que o seu irmão seria "capaz de enfrentar os russos mesmo desarmado", salientando que este "nunca escondeu a verdade na sua vida e certamente não o faria na frente do inimigo."