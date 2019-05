A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, indica que morreram nas estradas portuguesas nos primeiros quatro meses do ano mais 11 pessoas do que no mesmo período de 2018, quando o número de mortos se situava nos 137.

Os dados da ANSR mostram que, entre 01 de janeiro e 30 de abril, registaram-se 41.822 acidentes rodoviários, menos 420 do que no mesmo período do ano passado, altura em que tinham ocorrido 42.242 desastres.

Segundo a ANSR, os distritos com o maior número de mortos este ano são o Porto (19), Braga (15), Aveiro (15) e Leiria (12).

Em sentido contrário, Viana do Castelo e Vila Real foram os distritos com menos mortos até abril, registando duas vítimas mortais em cada um, seguindo-se Castelo Branco (três), Bragança e Évora (quatro em cada um).

Os dados da ANSR referem que os mortos nas estradas portuguesas a aumentar pelo terceiro ano consecutivo, quando considerados os primeiros quatro meses.