Os Estados Unidos declararam em várias ocasiões que fizeram uma "oferta consistente" para obter a libertação de dois americanos presos na Rússia, a jogadora de basquete Brittney Griner e o ex-soldado Paul Whelan.

Segundo a imprensa norte-americana, o objetivo seria trocá-los pelo traficante de armas russo Viktor Bout, também conhecido como "o Mercador da Morte".

Bout foi preso na Tailândia em 2008 e cumpre uma pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos — a sua vida inspirou o filme "O Senhor da Guerra", no qual Nicolas Cage interpreta um cínico traficante de armas.

"As conversas sobre a muito delicada troca (de prisioneiros) estão a ocorrer através dos canais designados pelos nossos presidentes", disse o diretor do departamento para a América do Norte no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Alexander Darchiev.

Os nomes citados pela imprensa norte-americana "estão a ser efetivamente levados em consideração. A Rússia está a tentar a libertação de Viktor Bout há muito tempo", acrescentou em entrevista publicada pela agência de notícias russa Tass.

É a primeira vez que Moscovo confirma negociações sobre uma possível troca de prisioneiros na qual Viktor Bout entraria.

As discussões aceleraram-se depois da jogadora de basquetebol Griner ter sido condenada no início do mês a nove anos de prisão por tráfico de drogas.

Griner foi presa em fevereiro em Moscovo com um vaporizador contendo um líquido à base de cannabis. A jogadora admitiu estar em posse dessa substância, mas alegou tê-la trazido inadvertidamente para a Rússia e usado legalmente nos Estados Unidos como analgésico.