Os EUA e os aliados da Ucrânia reúnem-se esta sexta-feira em Ramstein, na Alemanha, para discutir novo pacote de ajuda ao governo ucraniano. Poucas horas antes desta reunião, o governo russo terá decidido montar sistemas antimísseis em vários edifícios de Moscovo, capital russa.

Não houve qualquer informação oficial sobre esta medida preventiva, mas várias fotos e vídeos colocados a circular nas últimas horas, nas redes sociais e no Telegram, parecem confirmar esta notícia.

Um sistema Pantsir, de artilharia anti-aérea móvel, terá sido colocado num telhado de um prédio de oito andares usado pelo Ministério da Defesa da Rússia ao longo do rio Moskva, ao passo que um outro foi instalado num telhado de um edifício do ministério da educação russo, em Taganka, a cerca de três quilómetros do Kremlim.

Embora o Kremlin não tenha confirmado estas informações, a agência Tass salienta que vários elementos pró-Putin validaram as notícias, referindo que alguns comandantes do exército russo propuseram esta medida, como forma de prevenção.