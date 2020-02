Esta cena foi o desfecho de um clima nada amistoso que começou assim que Trump chegou ao púlpito da Câmara, quando quebrou o protocolo ao cumprimentar apenas o vice-presidente do país, Mike Pence, e ignorou a democrata, que lhe tinha estendido a mão.

Responsável pela abertura do processo de impeachment de Trump, Pelosi ficou sentada atrás do chefe de Estado durante todo o tradicional discurso anual, o qual acompanhou franzindo a testa e rindo de forma incrédula durante vários trechos, diz a AFP.

Enquanto Trump era aplaudido, Pelosi levantou-se e rasgou diante de todos o que seria uma cópia do discurso, pode ver-se nas imagens.

Ao ser questionada por um repórter sobre a razão do gesto, Pelosi respondeu que "era a coisa mais cordial a fazer, considerando as alternativas".

Logo depois, Pelosi publicou no Twitter uma foto do momento em que foi ignorada por Trump enquanto estendia a mão para o cumprimentar.

"Os democratas nunca deixarão de estender a mão da amizade para fazer o trabalho pelas pessoas. Vamos trabalhar para encontrar um campo comum onde for possível, mas permaneceremos firmes onde não for", descreve o texto que acompanha a foto da publicação na rede social.

Trump afirma que "anos de decadência económica terminaram"

O Presidente dos Estados Unidos afirmou, no seu terceiro discurso sobre o Estado da União e o último do primeiro mandato, que "anos de decadência económica terminaram".

"Os anos de decadência económica terminaram. Os dias daqueles que usavam o nosso país, aproveitavam-se dele, estando até desacreditado junto de outras nações, ficaram para trás", declarou Donald Trump, na terça-feira, num discurso recheado de críticas à administração de Barack Obama (2009-2017), que não mencionou, e que deixou entusiasmados republicanos, mas não democratas.

Para Trump, se "as políticas económicas falidas do Governo anterior" não tivessem sido revertidas, "o mundo agora não estava a ver esse grande êxito económico", com criação de emprego, descida de impostos e de luta "por acordos comerciais justos e recíprocos".

"A nossa agenda é implacavelmente pró-trabalhadores, pró-família, pró-crescimento e, sobretudo, pró-Estados Unidos", sublinhou o chefe de Estado norte-americano, acrescentando ter dado início, há três anos, "ao grande regresso" do país.

"Inacreditavelmente, a taxa média de desemprego durante o meu Governo é menor do que durante qualquer outra administração na história do nosso país", afirmou Trump.

Sobre o comércio, um dos pilares da administração Trump, o Presidente dos Estados Unidos afirmou ter prometido aos cidadãos norte-americanos que ia impor "taxas alfandegárias à China para resolver o roubo maciço de empregos", proclamando: "A nossa estratégia funcionou".

Depois de quase 18 meses de "guerra" comercial, Trump assinou em dezembro uma trégua parcial com Pequim.

O Presidente norte-americano falou ainda da substituição do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês), assinado com o México e o Canadá durante a presidência de Bill Clinton, pelo renegociado T-MEC.

"Muitos políticos vieram e foram com a promessa de mudar ou substituit o NAFTA, mas no fim não fizeram absolutamente nada. Ao contrário de muitos outros antes de mim, eu cumpro as minhas promessas", destacou.