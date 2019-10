Mota Amaral foi um apoiante de Rui Rio na corrida à liderança do partido e, nas últimas eleições europeias de maio, o líder do PSD/Açores indicou-o para integrar as listas de candidatos, mas o presidente do partido não lhe deu um lugar elegível, o que levou o histórico do PSD a não aceitar avançar e a estrutura regional, liderada por Alexandre Gaudêncio, a não fazer campanha como forma de protesto.

O antigo dirigente social-democrata declarou, na altura, que “desde o início que concorria para ajudar o PSD/Açores e não para um qualquer lugar de destaque na lista nacional, pondo como única condição que se tratasse de um lugar elegível, concretamente até ao quinto, sem excluir que fosse mesmo atrás do atribuído à Madeira”, já que entende que “os candidatos valem por si próprios e não pela ordenação que lhes é atribuída”.

Mota Amaral considerou que a credibilidade política de Rui Rio “ficou debilitada perante os militantes, simpatizantes e potenciais eleitores do PSD na Região Autónoma dos Açores”, uma vez que, “quando se deslocou aos Açores, na fase de campanha para as eleições internas para a liderança, expressamente respondeu, em sessão pública, que manteria a tradição de haver um candidato dos Açores em posição elegível na lista para o Parlamento Europeu”.

Nas eleições legislativas de domingo, com base nos resultados do território nacional, faltando ainda apurar os votos e atribuir os quatro mandatos da emigração, o PS foi o partido mais votado, com 36,65% e elegeu 106 deputados, seguindo-se o PSD, com 27,90% e 77 eleitos, e o BE, com 9,67% e 19 deputados.

A CDU foi a quarta força mais votada, com 6,46%, elegendo 12 deputados, 10 do PCP e dois do PEV. O CDS-PP obteve 4,25% e elegeu 5 deputados, mais um do que o PAN, que recolheu 3,28% dos votos.

Chega, Iniciativa Liberal e Livre conseguiram, pela primeira vez, um deputado cada um, com votações entre os 1,30% e os 1,09%.