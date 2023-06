Pelo menos 41 mulheres foram mortas após um surto de violência entre grupos numa prisão das Honduras, diz o The Guardian.

Os gangues exercem frequentemente um amplo controlo dentro das prisões do país, onde os reclusos estabelecem muitas vezes as suas próprias regras e vendem produtos proibidos.

As autoridades encontraram dezenas de corpos após a violência na prisão de Tamara. Algumas das vítimas foram mortas a tiro e outras queimadas. Pelo menos sete reclusas estavam a ser tratadas num hospital de Tegucigalpa com ferimentos de bala e faca, segundo funcionários do hospital.

Os familiares dos reclusos reuniram-se à porta da prisão, procurando saber informações sobre os seus entes queridos.

"Estou à procura de informações sobre o que aconteceu à minha filha, mas ainda não nos informaram", disse uma mulher que se identificou como Ligia Rodríguez numa entrevista à televisão.

Julissa Villanueva, diretora do sistema prisional do país, sugeriu que o motim teve início devido às recentes tentativas das autoridades de reprimir as atividades ilícitas no interior das prisões e classificou a violência de terça-feira como o resultado das "ações que estamos a tomar contra o crime organizado".

"Não recuaremos", afirmou Villanueva num discurso transmitido pela televisão após o motim.

Em 2017, um motim num centro de detenção feminino causou a morte de 41 raparigas e, em 2012, um incêndio matou 361 reclusos na penitenciária de Comayagua.