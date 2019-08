“A Antram pretende demonstrar de uma forma ainda mais firme o seu inequívoco propósito de chegar a um acordo com todos os trabalhadores do setor e, nessa medida, mostra a sua total disponibilidade para integrar um processo de mediação junto da DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho)”, refere em comunicado hoje divulgado.

“É convicção desta associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema”, acrescenta a direção da Antram no mesmo comunicado.

“Exortamos o SNMMP [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas], para bem dos portugueses, trabalhadores e empresas, a levantar a greve e a requerer o início de um processo de mediação”, apela a associação, acrescentando acreditar que um processo de mediação, “realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema”.

A associação patronal tinha recusado na quinta-feira entrar um processo de mediação do Governo, sustentando que só voltaria à mesa das negociações se o sindicato das matérias perigosas desconvocar a greve.

No entanto, a direção da Antram diz hoje, no mesmo comunicado, que não ficou indiferente ao apelo que o primeiro-ministro fez para que o SNMMP e a associação das empresas de transportes se entendam e terminem a greve.

Na quinta-feira, António Costa saudou o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias por ter desconvocado a greve e iniciar as negociações com a associação patronal.