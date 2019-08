“Com a perturbação natural que uma greve com esta dimensão causa às pessoas e famílias, estando de férias ou a trabalhar, e à economia em geral, o dia de hoje correu sem sobressaltos, com os serviços mínimos genericamente cumpridos e requisição civil cumprida com rigor”, disse João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas no Ministério do Ambiente, em Lisboa.

O governante lembrou que a requisição civil destina-se a quatro serviços – o abastecimento da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), do sul do país, a partir do centro de distribuição de Sines, tendo em conta que, na segunda-feira, Beja e Faro registaram “níveis de combustível armazenado com expressão abaixo da média nacional”, bem como ao abastecimento dos aeroportos de Lisboa e de Faro e das unidades autónomas de gás, sobretudo, nas regiões norte e interior.

Segundo os últimos dados, na REPA, na segunda-feira, 38% tinham gasolina e 46% gasóleo, enquanto hoje estas percentagens ascenderam, respetivamente, a 51% e 49%.

No Algarve, registou-se uma “melhoria”, porém “ainda não é suficiente”, passando-se de 22% para 27% no que se refere ao abastecimento de gasolina e de 23% para 29% no gasóleo.

Para fazer o abastecimento desta região, ainda hoje vão sair de Sines oito equipas, conforme apontou o ministro do Ambiente.

Já no que se refere ao aeroporto de Lisboa, o nível de abastecimento situou-se hoje, pelas 18:00, em 54,5%, enquanto o aeroporto de Faro estava nos 94%.