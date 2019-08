Na ótica do Presidente da República, "aquilo que quem promove lutas laborais deve sempre procurar é o melhor meio para conseguir chegar ao objetivo, e o melhor meio, em muitos casos, até se encontrar esgotado, é o meio do diálogo, o meio da conversa, o meio da mediação ou da manutenção de um processo de tentativa de convergência de pontos de vista".

“Qual é a melhor maneira para realizar certos objetivos? [...] deve ser continuar a negociação, promover a negociação, nomeadamente se há outras entidades sindicais que estão a negociar e a obter algumas vantagens, ou deve ser ir para a greve?”, questionou o chefe de Estado.

Segundo o Presidente, outra das questões que deve ser ponderada e que “importa muito” é “como é que os portugueses veem a greve”.

“Porque uma coisa é uma greve que é vista como dirigida contra os patrões, ou contra os patrões e o Estado, outra coisa é uma greve vista como sendo contra os patrões, o Estado e muitos portugueses”, sublinhou, assinalando que “se isso acontece, se de repente há na sociedade portuguesa um sentimento, uma reação”, se a sociedade se “sentir refém da luta, deixa de se identificar com a luta”.

“E, ao não identificar-se com a luta, aqueles que prosseguem fins em muitos aspetos legítimos e justos, passam a ter contra si, não o patronato e na opinião deles o Estado, mas eu diria a generalidade dos portugueses ou um número muito elevado de portugueses”, avisou, acrescentando que, “a partir desse momento, inverte-se a lógica, os meios começam a comprometer os fins”.

Se isso acontecer, continuou Marcelo Rebelo de Sousa, “aquilo que é um conjunto de ideias que mereciam ser acolhidas, passa a não ter acolhimento por uma reação de muitos portugueses, de um número enorme de portugueses, contra os meios escolhidos, porque acham que o sacrífico é excessivo”.

Esta é uma análise feita “em geral”, mas que “tem presente” a “simpatia” com as “preocupações do setor”, justificou o Presidente da República, notando estar a ser "frio e isento” e que “neste, como noutros casos, é sempre uma pena quando, havendo boas razões a defender, essas razões são perdidas ou comprometidas ou sacrificadas por causa do excesso de meios utilizado".

(Notícia atualizada às 17:50)