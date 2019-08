“O Governo propôs hoje [segunda-feira] aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei”, indicou, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

De acordo com o executivo, este mecanismo, caso seja aceite pelos sindicatos, vai permitir que “a greve seja desconvocada e que as partes retomem o diálogo e a negociação num novo enquadramento legal”.

Em declarações à Lusa, o presidente da FECTRANS, José Manuel Oliveira, esclareceu que a reunião de hoje no Ministério das Infraestruturas destinava-se a discutir aspetos da regulamentação do setor, nomeadamente com o que tem a ver com as funções de carga e descarga das mercadorias.

A estrutura afeta à CGTP, que não entregou pré-aviso de greve, defendeu que estas funções não devem ser asseguradas por motoristas, o que, aliás, está já definido na convenção coletiva de trabalho, mas nem sempre é cumprido.

José Manuel Oliveira adiantou ainda que vai ser constituído um grupo de trabalho, composto pelos ministérios das Infraestruturas, Economia e Trabalho, a FECTRANS e a ANTRAM, que tem agora 90 dias para apresentar propostas para melhorar a regulamentação no setor.

A greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, que começa na próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.

(Notícia atualizada às 15h01)