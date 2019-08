A três dias do início da greve, a afluência no início da manhã aos postos de abastecimento de combustíveis em Vila Real de Santo António, no extremo sudeste do distrito de Faro, foi superior ao normal, com os automobilistas a esperarem dezenas de minutos para abastecer, quando habitualmente nem filas têm.

“Já estou aqui há cerca de 15 minutos, vou meter gasóleo porque tenho receio que acabe nos próximos dias”, afirmou João Gonçalves, um turista do norte de Portugal, sublinhando que, “no domingo, acabam as férias, e é preciso fazer a viagem” até à zona de Braga, sendo “preferível não arriscar” que os postos fiquem desabastecidos.

À semelhança do que aconteceu na última greve de transporte de matérias perigosas, o gasóleo deverá ser o primeiro combustível a acabar, como reconheceu o funcionário de um posto de abastecimento na localidade algarvia.

“Já temos muito mais movimento que o normal, por enquanto ainda temos todos os combustíveis, mas de gasóleo, por exemplo, temos 3.000 litros”, afirmou, reconhecendo que esse valor “já não é muito”.

A Lusa também visitou postos de abastecimento do lado espanhol da fronteira, em Ayamonte, e encontrou automobilistas portugueses a abastecer, como João Carlos Nogueira, que disse acreditar que “as filas que já se registam nos postos de combustíveis em Portugal são motivadas pelas notícias” sobre a greve, que “estão a alarmar” as pessoas.

“Não percebo como é que, a dias do início da greve, já há tanta fila pelo país para abastecer o carro. Quando chegar a greve, como vai ser?”, questionou este automobilista, frisando que, “para esperar em Portugal, mais vale vir a Espanha abastecer e ainda sai mais barato”.