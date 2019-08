Em comunicado à imprensa, a PSP refere que apenas “existem casos pontuais de encerramento temporário de esquadras, em períodos devidamente definidos, numa ótica de gestão operacional e otimização de meios”.

De acordo com a PSP, as esquadras fecham devido à segurança pública das populações, sem haver qualquer relação com “a missão da PSP na situação de crise energética em curso”.

A PSP nega, assim, a existência de esquadras encerradas por falta de efetivos relacionado com o desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas.

Ao início da tarde, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia denunciou que estariam pelo menos duas esquadras da PSP fechadas e a existência de agentes “a trabalhar 24 horas” devido à “falta de efetivos”, que se agravou com a greve dos motoristas.