“A título de exemplo, das 143 cargas previstas em Leça de Palmeira, foram cumpridas 184 (129%) em Sines, das 40 cargas previstas foram cumpridas 46 (115%) e em Aveiras, das 196 cargas previstas, foram cumpridas 203 (111%)”, revelou a tutela na mesma nota.

Já no caso dos aeroportos, os serviços de abastecimento “foram os previstos", indicou o Governo.

"As Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte carburante”, acrescentou o executivo.

Por sua vez, a REPA (Rede de Emergência de Postos de Abastecimento) apresentava “às 18.00 horas de hoje os seguintes níveis de preenchimento de stocks: gasóleo 57,71%, gasolina 50,70%”, lê-se na mesma nota.

O executivo anunciou que o número de postos REPA exclusiva vai baixar hoje de 52 para 26.