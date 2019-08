A avançar a greve, os associados da SIMM vão estar "na rua, de forma cordial":

"Ao mesmo tempo que vamos lutar pelos nossos direitos laborais, vamos procurar dar uma lição de civismo e mudar um bocadinho a imagem que há do motorista", garantindo, por exemplo, os serviços mínimos.

"Os sindicatos estão a trabalhar no sentido de assegurar os serviços mínimos. Os motoristas são pessoas responsáveis. Não vai haver oposição aos serviços mínimos, estamos conhecedores da lei e não se pode fazer cortes de estradas em Portugal", garantiu.

O responsável do SIMM alertou, contudo, para a possibilidade existirem "infiltrados nos piquetes de greve", tentando "desestabilizar e passar uma imagem errada do que são os motoristas".

"Os coordenadores dos piquetes têm essa instrução: sempre que detetarem elementos estranhos, que os abordem e, se não forem motoristas, têm imediatamente de entrar em contacto com as forças dos elementos de segurança. Temos uma linha aberta com o comando nacional da GNR para que as forças de segurança atuem imediatamente sobre esses elementos e não sobre os motoristas".

O SIMM criticou em Leiria a possibilidade de haver militares a conduzir veículos pesados, para suprir necessidades durante o período de greve.

"Não se compreende, e desde já fica o Governo responsabilizado por qualquer acidente que possa vir a decorrer num veículo conduzido por um desses condutores", porque o transporte de matérias perigosas em cisterna implica "uma formação superior a cem horas".

"Estes senhores há muitos anos que não conduzem camiões e estão a ter uma formação dada em meia dúzia de horas. Tememos essa situação", disse Anacleto Rodrigues.

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) realizou um plenário apenas para os seus associados em Leiria. Seguem-se mais duas reuniões: uma pelas 16:00, em Aveiras de Cima, e outra às 17:00, em Olhão.

O Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia na próxima segunda-feira, por tempo indeterminado.