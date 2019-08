“Não podemos estar a desmarcar uma greve só com a boa vontade do senhor ministro quando vemos que a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] não aceita absolutamente nada”, afirmou à Lusa o advogado do SNMMP Pedro Pardal Henriques.

O representante legal do sindicato disse que, se a Antram não apresentar uma contraposta negocial até sexta-feira, véspera do plenário dos filiados no sindicato, agendado para sábado, a greve irá avançar na segunda-feira.

“Estamos abertos a esta nova mediação, desde que haja já uma resposta formal da Antram com uma contraproposta ou com a aceitação daquilo que estamos a propor”, disse Pardal Henriques, acrescentado que “esta contraproposta terá de chegar até sexta-feira”.

O advogado do SNMMP adiantou que, na reunião de segunda-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, “propôs aos sindicatos que abdicassem do pré-aviso de greve e, em troca, o Ministério iria promover o reinício de um processo de mediação”.

“Aquilo que explicámos ao senhor ministro foi que registamos com muito agrado o facto de o Ministério das Infraestruturas estar a dar este passo, a apoiar a mediação e a aceitar que existe um problema, mas que não é suficiente para se desconvocar esta greve porque aceitar aquilo que o senhor ministro propôs era desconvocar a greve com mais nada, uma mão cheia de nada”, afirmou Pedro Pardal Henriques.

A Antram “terá sempre de aceitar este processo de mediação e teria sempre de subscrever um contrato coletivo de trabalho proposto pelo Ministério, mas já demonstrou claramente que não quer negociar”, considerou Pardal Henriques.