Numa carta aberta, a associação alerta para a “moda nefasta” que tem surgido em vários países com a colocação em diversos locais de pedras amontoadas (empilhadas), conhecidas como mariolas.

Trata-se de uma prática usada nas zonas montanhosas para identificar trilhos em situações de condições meteorológicas adversas ou em locais sem cobertura de GPS, e que no concelho de Peniche, no distrito de Leiria, tem sido replicada em vários locais da costa, sobretudo na zona da Papôa, o que o Movimento Arménia considera uma “séria ameaça ao património”.

As mariolas “descaracterizam e danificam o conteúdo litológico deste santuário natural, um sítio de interesse geológico alvo de ataques permanentes”, refere a associação na carta aberta, em que defende “uma posição firme das entidades responsáveis, com colocação de sinalética explicando os efeitos nefastos desta prática, proibindo a sua realização e indicando os valores das coimas associadas”.

As entidades responsáveis deverão ainda, no entender no movimento, “vigiar e deixar claro que estas ações são expressamente proibidas”, tanto mais que o litoral de Peniche é considerado “um local de importância internacional”, em especial a península da Papôa, integrada na Reserva da Biosfera das Berlengas (definida pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e na Rede Natura 2000.