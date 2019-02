“O MAAVIM está a instruir um processo para defesa de todos os lesados, contra a negligência do Estado e de quem falhou nos apoios às vítimas”, disse hoje à agência Lusa o porta-voz do movimento.

Está em causa, segundo Nuno Tavares Pereira, o facto de “terem faltado as ajudas do Estado” e de os seus representantes “não terem atuado como deviam” para evitar e minimizar as consequências da tragédia.

No sábado, entre as 16:00 e as 20:00, o movimento, com sede em Midões, Tábua, inicia a recolha de “assinaturas para juntar ao processo”, ao longo de uma emissão realizada pela rádio Mundial a partir do quartel dos Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, naquele concelho do distrito de Coimbra.

Durante quatro horas, cidadãos lesados pelos fogos de 2017, incluindo agricultores e empresários, e responsáveis de diferentes organismos públicos participam naquele programa, transmitido por mais de 50 estações de rádio para Portugal e comunidades portuguesas em diferentes países, “estando prevista uma audiência de mais de um milhão de pessoas”, segundo um comunicado do MAAVIM.

“Exigimos que sejam identificados os culpados pela catástrofe ocorrida e que sejam responsabilizados”, defende.

Nos cerca de 30 municípios atingidos pelo grande incêndio, que eclodiu junto a Vilarinho, concelho da Lousã na madrugada de 15 de outubro de 2017, estão ainda “mais de mil pessoas sem habitação”, incluindo idosos, crianças e “cidadãos estrangeiros que residem há vários anos” em Portugal e que “estão abandonados” pelos poderes públicos, critica o movimento.