Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas serão libertados como parte do acordo de cessar-fogo. O anúncio foi feito por um porta-voz do Hamas e posteriormente confirmado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, diz o The Guardian.

Yarden Bibas, de 35 anos, foi capturado em 7 de outubro, com a sua esposa, Shiri Babas, e os seus dois filhos, Ariel, de quatro anos, e Kfir, de 10 meses — o refém mais jovem capturado naquele dia.

Acredita-se que Yarden seja o único membro da família ainda vivo. No início desta semana, o Hamas alegou que a esposa e os filhos de Yarden foram mortos num ataque aéreo israelita antes do cessar-fogo atual. O exército israelita disse estar a examinar a "confiabilidade das informações".

Ofer Calderon, de 54 anos, e os seus dois filhos, Erez e Sahar, foram levados do Kibutz Nir Oz em 7 de outubro. Os filhos foram libertados durante o último cessar-fogo.

Keith Siegel , de 65 anos, um americano da Carolina do Norte, foi sequestrado com a sua esposa Aviva do Kibbutz Kfar Aza. A mulher foi libertada em novembro de 2023.

Desde o início das tréguas, a 19 de janeiro, foram libertados 15 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.