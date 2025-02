O tenista Jaime Faria perdeu hoje frente a Valentin Vacherot e deixou Portugal em desvantagem na eliminatória com o Mónaco de manutenção no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, que decorre hoje e domingo no Monte-Carlo Country Club.

O número dois nacional e 109 do mundo, de 21 anos, cedeu na terra batida monegasca em três ‘sets’, pelos parciais de 4-6, 7-6 (7-5) e 2-6, diante do anfitrião, que ocupa o 201.º lugar no ranking ATP, ao fim de duas horas e 36 minutos. Consumada a derrota de Faria a abrir a eliminatória, o Mónaco conquistou o primeiro ponto em jogo, antes de Nuno Borges, número um português e 37 mundial, tentar frente a Benjamin Balleret restabelecer a igualdade no marcador para a seleção nacional.